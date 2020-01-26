Стокгольм, , 22:10 — REGNUM Мужская сборная Испании по гандболу одержала победу над командой Хорватии в финале матче чемпионата Европы, который проходил в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 22:20.

На пути к титулу сборная Испании одолела команду Словении в полуфинале (34:32), а также заняла первые места на групповом этапе и на предварительном раунде.

Как сообщало ИА REGNUM, российские гандболисты покинули турнир после предварительного раунда. Сборная России проиграла в трёх матчах — командам Дании (28:31), Венгрии (25:26) и Исландии (23:34).

Читайте также: Российские гандболисты выбыли с ЧЕ-2020, потерпев третье поражение подряд