Мальмё, Швеция, , 09:00 — REGNUM Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Дании в третьем матче предварительного раунда чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 28:31.

В первом тайме преимущество было за российскими гандболистами — 15:12. Однако после перерыва датчане, которые являются действующими чемпионами мира, сумели сравнять счёт и вырвать победу.

Таким образом, сборная России потерпела третье поражение подряд и выбыла с турнира. Ранее команда уступила сбоорным Венгрии (25:26) и Исландии (23:34).

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