Грац, Австрия, , 01:08 — REGNUM С мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Пара, победившая в декабре 2019 года на чемпионате России в Красноярске, получила за свою короткую программу рекордные 82,34 балла.

Напомним, предыдущий мировой рекорд — 81,27 балла — был установлен на этапе Гран-при в Японии парой из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Граце, втором по величине городе Австрии, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования на пригородной ледовой арене Steiermarkhalle продлятся по 25 января.

Россию в турнире представляет максимально возможное число участников — по три в каждой из четырёх дисциплин.

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