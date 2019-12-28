Красноярск, , 15:59 — REGNUM Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли в состязаниях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, проходящему в Красноярске.

По итогам исполнения двух программ Бойкова и Козловский набрали в сумме 233,66 (80,39 балла в короткой программе и 153,27 — в произвольной) балла, что и стало победным результатом.

Второе место занял дуэт фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 233,19 балла, третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показавшие результат 219,72 балла.

Отметим, Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне дважды выиграли на этапе Гран-при и в финале мировой серии заняли четвертое место.