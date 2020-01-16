Ташкент, , 09:33 — REGNUM Соглашение о проведении Чемпиона мира по дзюдо в 2021 году в Узбекистане подписали президент международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и председатель федерации дзюдо Узбекистана Азиз Камилов. Об этом сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Глава IJF прибыл в Ташкент для подписания документов и обсуждения вопроса развития дзюдо в республике. В рамках визита также был подписан четырехсторонний меморандум по реализации программы «Дзюдо в школах».

Документ подписали представители министерства народного образования Узбекистана, министерства физической культуры и спорта республики, узбекистанской федерации дзюдо и международной федерации дзюдо.

Напомним, в декабре 2019 года национальную сборную Узбекистана по дзюдо возглавил олимпийский чемпион Илиас Илиадис, который подготовит спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

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