Ташкент, , 08:12 — REGNUM Параспортсмены из Узбекистана завоевали две золотые и одну серебряную медали в первый день гран-при Международной спортивной ассоциации слепых (IBSA) по паралимпийскому дзюдо в Ташкенте, сообщает издание Kun.uz.

В весовой категории до 66 кг Учкун Куранбаев из Узбекистана оказался сильнее соперника из Азербайджана. Среди женщин в весовой категории до 57 кг Парвина Самандарова победила Севду Валиеву из Азербайджана, завоевав золотую медаль.

Узбекистанский параспортсмен Шерзод Намозов в финале уступил румынскому спортсмену и занял второе место. 24 сентября состоятся поединки среди мужчин и женщин в тяжелых весовых категориях.

Напомним, 23 сентября на турнире гран-при по дзюдо в Ташкенте белорусские спортсмены в весовой категории 100 кг Никита Свирид и Даниэль Мукете завоевали бронзовые медали.

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