Кумамото, Япония, , 14:28 — REGNUM Российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира, проходящем в Японии.

Игра проходила в Кумамото и закончилась победой сборной России со счетом 33:28.

Наиболее результативными в составе российской команды стали Анна Вяхирева (9 голов), Ксения Макеева (4) и Юлия Манагарова (4).

У норвежек наиболее результативными стали Эмили Арнтцен и Стине Бредал Офтедал, обе забившие в матче по 7 мячей.

Отметим, это первая бронзовая награда для женской сборной России. Ранее команда четырежды становилась победителем мирового первенства — в 2001, 2005, 2007 и 2009 году. Также российская женская сборная олимпийский чемпион 2016 года и серебряный призер игр 2008 года.