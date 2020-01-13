Бангкок, , 11:33 — REGNUM Молодежная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Китай во втором туре чемпионата Азии, который проходит в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации футбола Узбекистана.

Первый гол в ворота сборной КНР забил капитан команды Ислом Кобилов, успешно реализовавший пенальти в дополнительное время первого периода. На 80-й минуте ворота китайской сборной поразил Нурилло Тухтсинов, удвоив преимущество. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Узбекистана.

Отметим, сборная Узбекистана занимает второе место в группе «С». По итогам двух матчей с командами Ирана и Китая узбекистанские футболисты набрали четыре очка. Первое месте с шестью очками занимает Южная Корея, третье — Иран, четвертое — Китай.

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