Ростов-на-Дону, , 20:47 — REGNUM Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана 2019 года. Об этом 24 декабря сообщается на сайте клуба.

Для 24-летнего футболиста эта награда стала первой в карьере. В голосовании Шомуродов обогнал экс-игрока «Анжи» и капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова.

Напомним, Шомуродов играет за «Ростов» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Кроме того, в 2019 году он провёл 13 игр за сборную Узбекистана и отметился 13 голами.

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