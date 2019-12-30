Острава, Чехия, , 08:24 — REGNUM Сборная России проиграла команде США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 1:3.

В первом периоде команды не забили голов. А во втором отрезке матча сборная России пропустила две шайбы подряд в течение шести секунд. В составе американцев отличились нападающие Артур Калиев и Ник Робертсон.

В третьем периоде Калиев оформил дубль, доведя счёт до крупного. А российские хоккеисты смогли отыграть один гол, отличился защитник Александр Романов.

Отметим, что сборная России не может обыграть американцев на чемпионатах мира с 2016 года. Американская команда одержала пять побед в пяти последних матчах, в том числе три игры на стадии плей-офф.

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Напомним, ранее сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4, а затем разгромила Канаду — 6:0.

Таким образом, команда Валерия Брагина занимает на данный момент второе место в группе В, имея в активе три очка после трёх матчей. Далее идут Германии, Чехии и Канады, у которых также по три очка, но на матч меньше.

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