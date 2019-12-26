Острава, Чехия, , 22:16 — REGNUM Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею проиграла сборной Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира. Матч состоялся сегодня, 26 декабря, в Остраве.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал сегодня в Чехии. Это первый крупный турнир нового года в международном спортивном календаре. Завершится чемпионат 5 января.

Матч завершился победой молодежной сборной Чехии со счетом 4:3.

Чехи атаковали российскую сборную с первых минут матча. На третьей минуте шайбу в наши ворота загнал Шимон Кубичек, на восьмой минуте — Ян Мышак.

Затем российская сборная смогла контратаковать — на 11-й минуте отличился Егор Замула, на 15-й минуте — Василий Подколзин.

На 26-й минуте Матей Блумел вновь вывел чешскую сборную вперед, но Замула уже на 27-й минуте вновь сравнял счет.

В итоге все решила шайба Яна Йеника на 38-й минуте, которая и принесла победу чехам.