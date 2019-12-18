Ньон, Швейцария, , 15:36 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мяч, которым будут играть в плей-офф Лиги Европы. Об этом 18 декабря сообщается на странице организации в Twitter.

Мяч сделан в цветах Лиги Европы. Также на нём изображён стадион «Гданьск» в Польше, который примет финал турнира в 2020 году.

https://twitter.com/EuropaLeague/status/1207242336415162368

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные — 27 февраля 2020 года.

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