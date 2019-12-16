Ньон, Швейцария, 16 декабря 2019, 15:36 — REGNUM Определены все пары соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка турнира прошла 16 декабря в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА.
В 1/16 финала второго по значимости европейского футбольного турнира сыграют:
- «Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)
- «Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
- «Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды)
- «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)
- «Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)
- АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария)
- «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания)
- «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)
- «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)
- «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)
- «Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
- «Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)
- «Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция)
- «Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)
Первые матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля 2020 года, ответные состоятся 12 и 19 марта.
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Челси», который в финале сезона 2018/19 одержал победу над «Арсеналом» со счётом 4:1.
Добавим, что все российские клубы выбыли из еврокубков на групповой стадии. В Лиге Европы играли «Краснодар» и ЦСКА, но оба не смогли пробиться в плей-офф турнира.
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