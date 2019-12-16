Ньон, Швейцария, , 15:36 — REGNUM Определены все пары соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка турнира прошла 16 декабря в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА.

В 1/16 финала второго по значимости европейского футбольного турнира сыграют:

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды)

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция)

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)

Первые матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля 2020 года, ответные состоятся 12 и 19 марта.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Челси», который в финале сезона 2018/19 одержал победу над «Арсеналом» со счётом 4:1.

Добавим, что все российские клубы выбыли из еврокубков на групповой стадии. В Лиге Европы играли «Краснодар» и ЦСКА, но оба не смогли пробиться в плей-офф турнира.

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