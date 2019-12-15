Кумамото, Япония, , 16:45 — REGNUM Женская гандбольная сборная Нидерландов победила команду Испании в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Японии.

Игра состоялась в Кумамото и закончилась в пользу сборной Нидерландов со счетом 30:29.

Отметим, это первый в истории титул чемпионов мира по гандболу для команды Нидерландов, в 2015 году им удалось выиграть серебряные награды мирового первенства, в 2017 — бронзовые. Для сборной это также наивысшее достижение в истории, так как раньше команда в 2011 единственный раз заняла третье место мирового первенства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.