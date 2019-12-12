Москва, , 11:03 — REGNUM Россия не догонит Португалию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в текущем сезоне. Об этом 12 декабря сообщает «РБК-Спорт».

Отмечается, что отставание России от Португалии составляет 2,433 балла, или 15 зачетных очков. До завершения текущего сезона невозможно математически отыграть такую разницу. Таким образом, Россия завершит сезон на седьмом месте в рейтинге, Португалия — на шестом.

В настоящее время из шести российских клубов только один имеет шанс продолжить выступление в еврокубках — «Краснодар». Для этого ему необходимо побеждать в гостях у испанского «Хетафе». Все остальные выбыли, это «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал».

Из пяти португальских клубов три уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы («Спортинг», «Брага» и «Бенфика»), один выбыл («Витория Гимарайнш») и ещё один имеет шансы на выход в плей-офф («Порту»).

Добавим, что потеря шестого места в рейтинге УЕФА ведет к тому, что в 2021 году Россия сможет заявить только пять команд в еврокубки вместо шести.

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