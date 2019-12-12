Мадрид, , 06:47 — REGNUM Московский «Локомотив» потерпел поражение в матче с мадридской «Атлетико» со счётом 0:2 в рамках заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла 11 декабря в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

По итогам тура российская команда занял последнее, четвертое место в группе D и со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

В составе «Атлетико» на поле отличились Жоау Феликс (17 минута, с пенальти) и Фелипе (54 минута). На второй минуте футболист «Атлетико» Киран Триппьер не реализовал пенальти.

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Днём ранее с похожим результатом завершился матч санкт-петербургского «Зенита» и португальской «Бенфики». Российская команда проиграла со счётом 0:3 и вылетела из Лиги чемпионов.

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