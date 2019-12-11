Санрайз, США, , 10:16 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. «Флорида» ответила голом российского форварда Евгения Дадонова.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 33 очка после 29 матчей. «Флорида» идёт на 16-м месте с 35 очками после 30 игр.

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