Денвер, США, , 09:02 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Дерек Райан, Мэттью Ткачук, Эндрю Манджапане, Михаэль Фролик и Шон Монахан, забивший в овертайме.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форварды Райан Грэйвз, Валерий Ничушкин, Натан Маккиннон и Йоонас Донской.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 36 очков после 32 матчей. «Колорадо» идёт на пятом месте с 41 очком после 30 игр.

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