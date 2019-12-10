Париж, , 07:37 — REGNUM Россия имеет все основания подать в суд в связи с решением WADA об отстранении сборной России от участия в международных спортивных состязаниях на четыре года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Париже после встречи в «нормандском формате».

«Например, нет претензий к российскому национальному Олимпийскому комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом — такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в КАС, подать в суд», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что наказания за использование допинга должны быть индивидуальными — в адрес тех спортсменов, которых уличили в допинге. При этом, считает Путин, наказание не должно носить коллективного характера.

«Мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета лишить Россию на четыре года права участия в крупных спортивных международных мероприятиях. В число этих мероприятий входят Олимпиады и чемпионаты мира.

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