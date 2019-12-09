Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Олимпийские игры должны оставаться политический нейтральными, чтобы «содействовать глобальной солидарности», заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы сможем выполнить задачу объединения мира только в том случае, если Олимпийские игры будут выше каких бы то ни было политических разногласий», — сказал он в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Бах напомнил, что в что в 2014 году ГА ООН признала и поддержала данные принципы в резолюции 6906, и призвал «и впредь поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр».

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