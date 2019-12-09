Москва, , 14:42 — REGNUM Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России вступят в силу не ранее весны 2020 года. Об этом заявил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. При этом «чистым» спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом.

У России есть 21 день, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Читайте также: Журова заявила об обжаловании решения WADA об отстранении от Олимпиады

Читайте ранее в этом сюжете: В WADA заявили, что знают всех, чьи имена были удалены из базы данных