Москва, , 13:55 — REGNUM Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом завила первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова («Единая Россия»).

Исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Журова при этом сомневается, что проведение в РФ Чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено.

«Потом опять же наши спортсмены выступают, вопрос — сколько им позволят выступать. Мы завтра должны проснуться с пониманием, что произойдет. Что зимние виды спорта будут делать завтра», — сказала также депутат.