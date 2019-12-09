Бетин, Бразилия, , 11:33 — REGNUM Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич включён в символическую сборную клубного чемпионата мира по волейболу. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе турнира.

Помимо Вольвича, в состав символической сборной вошли игроки итальянского клуба «Любе Чивитанова» Бруно Резенде, Робертланди Саймон, Османи Хуанторена и Фабио Баласо, а также волейболисты бразильского «Сада Крузейро» Эвандро Герра и Факундо Конте.

Ранее «Зенит» стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира, обыгравший в матче за третье место катарский «Аль-Райян» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

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