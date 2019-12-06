Бетин, Бразилия, , 11:11 — REGNUM Казанский «Зенит» одержал победу над итальянским клубом «Любе Чивитанова в матче третьего тура клубного чемпионата мира по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10).

На предварительном этапе первое место занял «Любе Чивитанова», который набрал семь очков, вторым стал бразильский «Сада Крузейро» (шесть очков). На третьей позиции расположился «Зенит» с пятью очками, а четвёртым стал катарский «Аль-Райян», не набравший баллов.

В полуфинале турнира «Зенит» сыграет с «Сада Крузейро». В первой игре казанский клуб проиграл бразильской команде со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25).

Напомним, клубный чемпионат мира по волейболу проходит в Бетине (Бразилия). Соревнования завершатся 8 декабря.

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