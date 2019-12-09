Лас-Вегас, США, , 08:19 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Также шайбы забросили Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Йеспер Фаст и Мика Зибанежад.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 38 бросков по своим воротам. Этот шат-аут стал для него вторым в текущем сезоне.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 33 очка после 29 матчей. «Вегас» идёт на 14-м месте с 35 очками после 32 игр.

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