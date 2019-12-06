Бостон, США, , 09:11 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

К началу третьего периода хоккеисты «Чикаго» забросили три шайбы, отличились нападающие Райан Карпентер, Дилан Строум и Алекс Дебринкэт. Хоккеистам «Бостона» удалось отыграться и перевести матч в овертайм. Точными бросками отметились Юаким Нордстрём, Крис Вагнер и Тори Крюг.

Однако в дополнительное время нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз принёс своей команде победу в матче. Таким образом, «Бостон» прервал свою серию из восьми побед подряд.

На сегодняшний день «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 46 очков после 29 матчей. «Чикаго» идёт на 26-м месте с 27 очками после 28 игр.

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