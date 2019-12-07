Леверкузен, Германия, , 22:55 — REGNUM «Байер» одержал победу над «Шальке-04» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 15-й минуте матча нападающий «Байера» Лукас Аларио открыл счёт. В конце второго тайм, на 81-й минуте он забил второй мяч и оформил дубль. Спустя минуту футболистам «Шальке» удалось отыграть один мяч, отличился форвард Бенито Раман.

На сегодняшний день «Байер» занимает шестое место в чемпионате Германии, в активе команды 25 очков после 14 матчей. «Шальке» идёт на четвёртом месте с 25 очками.

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