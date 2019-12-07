Аугсбург, Германия, , 19:44 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» между коллективами «Аугсбург» и «Майнц-05» был разыгран матч 14-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой хозяев.

«Аугсбург», набрав 17 очков, поднялся на 11-ю позицию, обойдя «Вердер», «Унион Берлин» и «Майнц-05». «Майнц-05» с 15-ю баллами опустился на 13-е место.

Лучшим игроком матча был признан 21-летний швейцарский вингер Рубен Варгас, совершивший 2 успешные обводки и выигравший 2 верховых единоборства. Точность передач нападающего составила 91%.

Статистика матча («Аугсбург"/"Майнц-05»)

Удары 16/10

Удары в створ 6/4

Владение мячом 52%/48%

Нарушения 15/15

Угловые 8/2

Оценки WhoScored 6.78/6.46

Составы на матч:

«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Гауэлеу, Едвай, Макс, Хедира, Байер, Варгас, Йенсен, Нидерлехнер, Рихтер.

Запас: Луте, Педерсен, Кордова (↑ 82), Моравек (↑ 27), Саренрен-Баце, Удуохай (↑ 69), Шибер, Бордучи.

Главный тренер: Мартин Шмид.

«Майнц-05»: Зентнер, Сен-Жюст, Ньякат, Фернандеш, Кариколь, Бетью, Озтунали, Кунде, Баррейру, Куайсон, Онисиво.

Запас: Мюллер, Пьер-Габриэл, Бросински (↑ 46), Авоньи (↑ 46), Максим, Салаи (↑ 80), Беркардт, Гурлейен, Хак.

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

Бригада арбитров: Маркус Шмидт | Кристоф Гюнш | Маркус Шуллер | Тобиас Рейхель.

Желтые карточки: Варгас — 28, Фернандеш — 44, Куайсон — 59, Едвай — 88.

Забитые мячи: Левин Озтунали (Робин Куайсон) 15 — 0:1, Марко Рихтер (Флориан Нидерлехнер) 41 — 1:1, Флориан Нидерлехнер (пенальти) 65 — 2:1.