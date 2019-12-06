Мюнхен, Германия, , 13:36 — REGNUM Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport1.de.

По информации издания, руководство «Баварии» стало рассматривать тен Хага в качестве приоритетного варианта после того, как приняло решение отказаться не приглашать Маурисио Почеттино.

Предполагается, что тен Хаг возглавит «Баварию» в летнее межсезонье 2020 года. При этом мюнхенский клуб выплатит за него компенсацию.

Напомним, ранее «Бавария» уволила с Нико Ковача с поста главного тренера. Вместо него в этой должности был утверждён Ханс-Дитер Флик. В настоящее время «Бавария» набрала 24 очка после 13 туров и занимает четвёртое место в чемпионате Германии.

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