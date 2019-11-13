Мюнхен, Германия, , 11:59 — REGNUM Одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенской «Баварии» является бывший игрок клуба Хаби Алонсо. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, руководство «Баварии» может пригласить Алонсо, если не сумеет договориться с нынешним наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.

В настоящее время Алонсо является главным тренером второго состава испанского клуба «Реал Сосьедад», в котором он начинал профессиональную карьеру. За «Баварию» он играл с 2014 по 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» отправила Нико Ковача в отставку с поста главного тренера команды.

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