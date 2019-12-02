Ашхабад, , 22:58 — REGNUM Спортсмены из Туркмении смогли завоевать две медали на проходившем в Турции чемпионате мира по кикбоксингу — 2019, передает «Медиа-Туркмен».

В состязаниях «фулл-контакт» в весовой категории до 60 килограммов второе место занял Пыгы Силабов, который проиграл финальную схватку киргизскому атлету Авазбеку Аманбекову.

Бронзовую медаль в копилку туркменской сборной добавил обладатель титула чемпиона мира 2010 года Азат Аннаев, выступавший в весовой категории до 91 килограмма.

Читайте также: Киргизский военнослужащий стал трижды чемпионом мира по кикбоксингу