Бишкек, , 21:19 — REGNUM Военнослужащий Военной службы внутренней безопасности МВД Киргизии Авазбек Аманбеков стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу, проходящего в Турции. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

В ведомстве отмечают, что старший лейтенант Аманбеков стал чемпионом мира в весовой категории 57 килограммов.

Ранее Авазбек Аманбеков также завоевывал «золото» на чемпионатах мира по кикбоксингу: в 2013 году — в Турции и в 2019 году — в Боснии.

Также киргизстанец занимал призовые места в различных международных соревнованиях по кикбоксингу и ушу сань-да.