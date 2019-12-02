Гонконг, Китай, , 12:45 — REGNUM Спортсмены из Казахстана Бауыржан Нарбаев и Бауыржан Сагынгали завоевали две медали медали на чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге, сообщает издание inAktau.

В весовой категории до 60 кг Бауыржан Нарбаев завоевал золото, а бронза досталась Сагынгали, который выступал в весовой категории до 66 кг. В составе казахстанской сборной выступали три дзюдоиста от Мангистауской области.

Отметим, с 30 ноября по 1 декабря в Гонконге прошел Кубок Азии по дзюдо, в котором приняли участие 163 спортсмены из 30 стран.

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