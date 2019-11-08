Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Лучшим спортсменом октября в Казахстане признан дзюдоист Гусман Кыргызбаев, сообщили 8 ноября в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В списке претендентов на звание лучшего спортсмена были представлены шесть человек: дзюдоист Гусман Кыргызбаев, фигуристка Элизабет Турсынбаева, боксеры Милана Сафронова и Дина Исламбекова, велосипедист Андрей Чугай, легкоатлетка Ольга Рыпакова.

Кыргызбаев набрал 42,5% голосов. Второе место занял Чугай с результатом 42,14%, третье — Сафронова (7,92%).

Гусман Кыргызбаев родился 28 сентября 1992 года. Выступает в весовой категории до 60 кг. Является серебряным призером чемпионата Казахстана 2013 года и мастером спорта.

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