Москва, , 12:32 — REGNUM Российские спортивные власти не приложили нужных усилий, чтобы объясниться перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Иллюзии в такой ситуации не помогут, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус РИА Новости.

По его словам, можно продолжать жить в иллюзиях и говорить о поездке российских спортсменов на Олимпиаду, утешать себя и пользоваться политическими лозунгами, однако стоит трезво посмотреть на мир и сложившуюся ситуацию.

«Можно констатировать, что спортивные власти не сделали всего, что могли сделать. Их эксперты не обосновали изменения в электронной базе», — сказал Ганус.

Таким образом, рекомендации WADA об отстранении российских спортстменов от соревнований не чем оспорить, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ганус рассказал о внесении изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, к которому причастны очень влиятельные люди. Его заявление прозвучало на фоне готовящегося решения WADA о новых санкциях в отношении спортивных организаций РФ.

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