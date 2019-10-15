Колорадо-Спрингс, США, , 15:56 — REGNUM В базу данных московской антидопинговой лаборатории были внесены многочисленные изменения. Об этом, как сообщает The New York Times, заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на конференции в Колорадо (США).

По словам Гануса, изменения в данные были внесены, чтобы защитить репутацию бывших спортсменов, которые в настоящее время являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России либо занимают государственные посты. Он добавил, что доступ к данным могли получить только очень влиятельные люди.

«Россия — спортивная страна высокого уровня, но люди, которые ответственны за решение в этой ситуации, выбрали неправильный путь и подход», — сказал Ганус.

Как отмечает издание, слова Гануса могут усложнить шансы России избежать наказания от Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое менее чем через две недели примет решение о новых санкциях к российским спортивным федерациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ганус заявил, что из данных, которые были переданы WADA, оказалась удалена существенная часть файлов. Причём «их счёт идёт на тысячи».

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