Донецк, , 12:33 — REGNUM Сборная Донецкой Народной Республики по каратэ приняла участие в девятом Кубке мира по каратэ KWF, который проходил 09−10 ноября в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

«По итогам выступления команды Донецкой Народной Республики было завоевано 13 медалей, из которых 10 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда ДНР была представлена в соревнованиях как полноценный член Всемирной Федерации Каратэномичи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР прошел международный турнир по боксу, посвященный памяти первого главы Донецкой республики Александра Захарченко и жертвам войны в Донбассе.

В турнире памяти Захарченко приняли участие более 100 спортсменов из России, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, Луганской и Донецкой народных республик.

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