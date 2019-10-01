Донецк, , 18:06 — REGNUM Спортсмены из Южной Осетии завоевали одиннадцать медалей на международном турнире по боксу в Донецке, посвященном памяти первого главы ДНР Александра Захарченко и жертв войны на Донбассе. Об этом 1 октября сообщает ИА «Рес».

Бокс Минспорт.рус

По информации пресс-службы комитета по молодежной политике, спорту и туризму, победителями турнира в Донецке от Южной Осетии стали Сослан Алборов, Алан Дзагоев, Георгий Гучмазов, Марат Багаев, Дмитрий Багаев и Гурам Гагиев.

В турнире памяти Захарченко приняли участие более 100 спортсменов из России, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, ЛНР и ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Югоосетинские боксеры выступят на международном турнире в ДНР