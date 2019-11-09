Арнем, Нидерланды, , 10:26 — REGNUM Российский главный тренер футбольного клуба «Витесс» из Арнема Леонид Слуцкий дал свой комментарий после поражения его подопечных от команды «Грониген» в тринадцатом туре чемпионата Нидерландов, ставшего третьим подряд.

«Это самый сложный период для меня, как тренера «Витесса». Я ещё не проигрывал три матча подряд здесь. Это очень больно», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.

Также российский специалист отметил, что «Витессу» важно сейчас оставаться вместе как команде и нужно что-то менять, так как результаты игры говорят о кризисе.

При этом Слуцкий подчеркнул, что из трех проигранных матчей, по-настоящему плохо его подопечные сыграли только в одном — с командой «Эммнем».

"Сегодня вечером во втором тайме вы снова увидели другой «Витесс», но было уже слишком поздно», — заключил российский тренер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Витесс» из Арнема уступил команде «Грониген» в матче тринадцатого тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:1.