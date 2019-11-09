Арнем, Нидерланды, , 08:03 — REGNUM Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл футболистам «Гронигема» в матче тринадцатого туо чемпионата Нидерландов по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал шведский полузащитник «Гронигена» Йоэль Асоро, оформивший в матче дубль — на 13-й минуте он открыл счет в игре, а на 31-й — его удвоил.

На 49-й минуте «Витесс» смог отыграть один мяч усилиями нападающего Брайана Линссена, однако на большее хозяев не хватило.

Отметим, по итогам матча «Грониген» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Нидерландов с 20 очками. «Витесс», для которого это третье подряд поражение, находится на пятом месте, имея в активе 23 очка.