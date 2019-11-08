Москва, 8 ноября 2019, 21:28 — REGNUM Выходить на бои с флагом страны — это ещё не значит быть патриотом, заявил журналистам российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
Отвечая на вопрос, почему он не выходит на бои с российским флагом, Нурмагомедов сказал:
По его словам, патриотизм заключается не в том, чтобы носит флаг. Прежде чем поднять российский флаг, нужно многое сделать.
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