Москва, , 13:03 — REGNUM Главным тренером сборной России по биатлону стал Анатолий Хованцев. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС.

Отмечается, что министерство спорта России утвердило Хованцева в должности главного тренера. Ранее он официально занимал должность старшего тренера мужской сборной, но также выполнял и функции главного тренера команды.

Добавим, что в августе Союз биатлонистов России (СБР) решил разделить обязанности Хованцева, чтобы тот мог сосредоточиться на работе со всеми сборными страны. После этого старшим тренером мужской сборной стал Сергей Белозеров.

В середине ноября в Тюмени биатлонисты примут участие в контрольных стартах. На основе этих результатов будет сформирован состав на первые три этапа Кубка мира.

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