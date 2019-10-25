Москва, , 15:28 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) лишил женскую сборную России очков на Кубке мира. Об этом 25 октября сообщается на сайте организации.

Отмечается, что у сборной России стало 6408 очков вместо 6831. Из-за этого российская команда опустилась с четвёртого на шестое место в рейтинге.

Кроме того, сократилась квота сборной России на сезон-2019/20 Кубка мира. Теперь команда сможет заявлять на личные гонки не по шесть, а только по пять спортсменок.

Отмечается, что такие санкции последовали за нарушение антидопинговых правил биатлонисткой Маргаритой Васильевой.

Напомним, Васильева пропустила три допинг-теста во внесоревновательный период в течение 12 месяцев. В результате она была дисквалифицирована на 1,5 года.

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