Катовице, Польша, , 12:09 — REGNUM Витольд Банька, кандидатура которого на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) накануне, 8 ноября, была единогласно поддержана советом учредителей WADA, должен покинуть пост министра спорта и тризма Польши. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Ульман.

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Ульман, слова которой приводит ТАСС, уточнила, что подать в отставку с занимаемой в настоящее время руководящей должности в министерстве Банька должен уже до конца ноября, так как, согласно существующим правилам он не сможет совмещать должности в правительстве и в WADA.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на очередной конференция Всемирного антидопингового агентства, которая состоялась в польском Катовице, министр спорта и туризма Польши Витольд Банька был избран новым президентом WADA. На этом посту он сменит 78-летнего Крейга, который возглавлял агентство на протяжении последних шести лет.