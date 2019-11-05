Варшава, , 21:01 — REGNUM Будущий новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) нынешний министр спорта Польши Витольд Банька заявил, что бюджет WADA — всего $40 млн и это до смешного мало. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 5 ноября, журналистам.

Банька заявил, что если WADA ставит своей целью борьбу за чистоту спорта, то организация должна иметь соответствующий бюджет.

«Смешно, что организация со статусом глобального регулятора имеет бюджет менее $40 млн. Средний футбольный клуб имеет больший бюджет», — сказал будущий глава WADA.

Банька подчеркнул, что с этой ситуацией мириться нельзя и он как будущий глава WADA призывает не только мировых спортивных лидеров, но и своих коллег, представляющих правительства, а также частные компании увеличить финансовую поддержку агентства, если они хотят, чтобы спорт был чистым.

Борьбу с допингом Банька пообещал продолжать во что бы то ни стало.