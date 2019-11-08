Москва, , 11:56 — REGNUM Симпозиум Международной федерации гимнастики (FIG) состоится в Москве в 25 по 26 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что с 5 по 6 ноября в Лозанне (Швейцария) прошло заседание исполкома FIG, на котором был одобрен проект проведения симпозиума, посвящённого художественной гимнастике.

В качестве цели мероприятия заявляется сбор мнений судей и тренеров национальных федераций о системе набора баллов спортсменами на 2021−2024 годы. В организации планируют доработать эту систему.

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