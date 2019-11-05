Новосибирск, , 12:25 — REGNUM В Новосибирской области сегодня очень популярны занятия художественной гимнастикой. В регионе этот вид спорта развивается с 1949 года. Воспитанницы новосибирских школ художественной гимнастики входят в состав сборной команды России и Сибирского федерального округа.

Однако за внешней красотой, грациозностью и легкостью выступлений гимнасток, стоят многочасовые и практически ежедневные тренировки.

В секцию художественной гимнастики девочек принимают с трёх до пяти лет. Это объясняется тем, что мышцы и связки ребёнка в этом возрасте легко поддаются растяжке.

Тренировки девочек первого года обучения длятся не больше часа два-три раза в неделю. Но уже к четвёртому году обучения их продолжительность достигает не менее трёх часов четыре-пять, а порой и шесть раз в неделю. Девочки-подростки при необходимости могут заниматься ежедневно — для оттачивания навыков или при подготовке к серьёзным соревнованиям.

Стоимость тренировок зависит от продолжительности и периодичности, а также от расценок конкретного клуба: от 1 тыс. — 1,5 тыс. до 2,5 — 5 тысяч рублей в месяц. Индивидуальные занятия с тренером, при необходимости, обойдутся в 500 — 1 тыс. рублей в час. А мастер-классы — в 2 — 3 тысячи рублей и выше.

Но оплата тренировок — ещё не все траты. Необходимо учитывать стоимость одежды для тренировок и соревнований (стоимость купальника для выступления чаще всего начинается от 10 тысяч рублей), а также инвентаря: мяч, скакалка, обруч, булавы, которые считаются расходным материалом и меняются по степени изношенности или изменения роста ребёнка.

Отметим, что сегодня этим видом спорта в Новосибирской области занимаются тысячи детей. В апреле 2018 года их насчитывалось около 5 тысяч, сегодня эта цифра ещё выросла.

При этом стоит учитывать, что художественная гимнастика — это спорт, который требует не только и столько финансовых затрат, но и физической и моральной силы от самого спортсмена. Часто ещё недавно подающие надежды гимнастки оставляют этот вид спорта из-за здоровья, запрета врачей или осознания, что больше не хотят им заниматься.

Напомним, что 28 октября 2019 года в Новосибирске проходил спортивный фестиваль, посвящённый Всероссийскому дню гимнастики.