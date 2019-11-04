Эммен, , 11:04 — REGNUM Футбольный клуб «Витесс» проиграл «Эммену» в матче 12-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме полузащитник «Эммена» Майкл де Леув открыл счёт на 11-й минуте. А через 11 минут форвард Николай Лаурсен удвоил преимущество.

«Витесс» смог ответить мячом, забитым нападающим Нуа Дико на 33-й минуте.

Для «Витесса» это поражение стало вторым кряду в чемпионате Нидерландов. Команда Слуцкого набрала 23 очка и занимает четвёртое место в чемпионате Голландии.

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