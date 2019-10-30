Арнем, Нидерланды, , 10:21 — REGNUM «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Де Графсхапом» в матче первого раунда Кубка Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На третьей минуте матча счёт открыл Уссама Дарфалу. В середине второго тайма преимущество «Витесса» укрепил Нуа Дико.

Соперник команды Слуцкого по второму раунду Кубка Нидерландов определится 2 ноября в результате жеребьёвки.

В настоящее время «Витесс» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. На счету команды 23 очка.

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