Гродно, Белоруссия, , 14:13 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль на международном турнире по тяжелой атлетике в Белоруссии, сообщили 2 ноября в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Отмечается, что казахстанская спортсменка выступила в весовой категории до 55 кг и в сумме двоеборья смогла поднять 200 кг: 85 кг — в толчке и 115 кг — в рывке. Золото и серебро турнира завоевали атлеты из Китая: Яжун Ли и Ванцюн Чжан.

Напомним, 2 ноября в белорусском Гродно стартовал крупнейшие международный турнир по тяжелой атлетике, в котором принимают участие 120 атлетов из 18 стран Европы, Азии и Южной Америке.

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